Nuova segnaletica stradale al via interventi per 360mila euro

Sono iniziati in questi giorni interventi di manutenzione sulla segnaletica stradale nel Comune di Modena, coinvolgendo le frazioni e alcune aree cittadine. L’investimento totale previsto per questa operazione è di 360 mila euro, destinato a migliorare la segnaletica presente nelle diverse zone della città. Le operazioni riguardano diverse arterie e quartieri, con l’obiettivo di aggiornare e ripristinare i segnali stradali esistenti.

Lavori avviati ad Albareto e in zona Musicisti, interesseranno tra l'altro anche Paganine, Portile, Lesignana, Vaciglio e le strade forensi È partito in questi giorni un pacchetto di manutenzioni relative alla segnaletica stradale nelle frazioni del Comune di Modena e in alcune aree cittadine del valore di 360 mila euro. Gli interventi sono partiti in strada Albareto, dall’incrocio con via Nonantolana verso la periferia e proseguiranno fino a Strada Munarola. Contestualmente sono iniziate delle lavorazioni anche in città nella zona Musicisti. A seguire saranno interessate, tra l'altro, anche Paganine, Portile, Lesignana, Vaciglio e strade forensi, con priorità al rifacimento delle linee di margine e delle delimitazioni di carreggiata, oltre ad alcune altre zone della città. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

