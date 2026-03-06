Nuova rotatoria operativa | lavori Hera bloccano il traffico dal 11

Da oggi la rotatoria tra Rimini, Misano e Coriano è aperta al traffico, ma i lavori di Hera sull’acquedotto hanno provocato modifiche alla viabilità dal 11 al 13 marzo. La nuova infrastruttura è funzionante, mentre le operazioni di cantiere hanno temporaneamente influenzato il flusso veicolare nella zona. La circolazione potrà essere soggetta a variazioni fino al completamento dei lavori.

La rotatoria al confine tra Rimini, Misano e Coriano è operativa per i veicoli. I lavori sull’acquedotto di Hera impongono modifiche alla viabilità dal 11 al 13 marzo. L’asfalto definitivo sarà posato entro un mese, completando l’intervento di messa in sicurezza. L’incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara ha smesso di essere un punto critico del traffico. La nuova infrastruttura, caratterizzata da un raggio di 15 metri e un diametro totale di 30 metri, permette ora il transito regolare. Questa apertura risolve una criticità storica situata vicino al casello autostradale A14 e al termovalorizzatore. La segnaletica orizzontale provvisoria garantisce già la fluidità immediata, pur rimanendo un’opera ancora in fase di ultimazione tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

