Al Centro culturale Il Pertini prende il via “IlPertinilegge”, una rassegna dedicata alla promozione della lettura e alle pubblicazioni editoriali più recenti. L’evento prevede incontri tra scrittori e pubblico, offrendo uno spazio di confronto diretto. La rassegna mira a coinvolgere i lettori e stimolare l’interesse per la letteratura, con appuntamenti che si svolgono nel corso delle prossime settimane.

Al via " IlPertinilegge ", la nuova rassegna culturale ospitata al Centro culturale Il Pertini e dedicata alla promozione della lettura e all’approfondimento delle più recenti pubblicazioni editoriali. "L’iniziativa vuole essere uno spazio di confronto pubblico, in cui autrici e autori di rilievo nazionale dialogheranno con moderatori ed esperti, offrendo alla cittadinanza occasioni di riflessione sui temi della letteratura contemporanea ", spiega l’assessore Daniela Maggi. L’apertura del ciclo è affidata domani a Ilaria Rossetti che presenterà il volume "Qualcuno da odiare" (Guanda) insieme a Stefano Tamburrini. La programmazione proseguirà il 28 marzo con Daniele Bresciani, autore de "La lince sa aspettare" (Bompiani), affiancato da Rosi Tortorella ed Elena Montani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova rassegna “IlPertinilegge”. Faccia a faccia scrittori-pubblico

Leggi anche: Faccia a faccia con il ladro. Lo insegue e viene ferito

Leggi anche: Faccia a faccia con Kekko dei Modà. Canzoni e parole per raccontarsi