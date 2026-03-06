Nuoro | infarto improvviso inutile l’elisoccorso La donna muore

Nella mattinata del 6 marzo 2026, una donna è deceduta nel centro di Nuoro a causa di un infarto improvviso. Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, i soccorsi non sono riusciti a salvarla. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità locale. La vittima aveva un’età non specificata. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica.

Una donna ha perso la vita a causa di un infarto improvviso nella mattinata del 6 marzo 2026 nel centro di Nuoro. L'evento si è verificato in via Nenni, dove l'intervento immediato dell'elisoccorso e delle ambulanze non è riuscito a salvare la paziente nonostante i tentativi di rianimazione. La drammatica scena ha coinvolto il personale sanitario di AREUS che si è calato dal velivolo per agire con estrema rapidità sul luogo dell'accaduto. Due ambulanze sono giunte tempestivamente nell'area interessata per supportare le cure, ma il cuore della donna non ha risposto alle sollecitazioni mediche. Questo fatto tragico ha segnato la giornata odierna nella città sarda, evidenziando come la gravità della situazione richiedesse un intervento immediato che purtroppo si è rivelato inutile.