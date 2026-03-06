Nucleo territoriale Rfi a rischio stop | Tempi biblici in caso di guasti

Il nucleo territoriale di Rfi a Macerata potrebbe essere chiuso, con otto operai che si occupano di manutenzione pronti a essere trasferiti e integrati nei team di Fabriano e Civitanova. In caso di guasti, i tempi di intervento rischiano di allungarsi notevolmente, creando potenziali disagi nella gestione delle emergenze ferroviarie. La situazione desta preoccupazione tra i lavoratori coinvolti.

Il nucleo territoriale Rfi (Rete ferroviaria italiana) di Macerata è a rischio chiusura. Una squadra composta da otto operai che si occupano di manutenzione potrebbe essere spostata e accorpata ai nuclei di Fabriano e Civitanova. Con i relativi disagi per l’entroterra. Già nell’ottobre 2024 alcuni sindaci avevano scritto a Rfi e alla Regione per sollevare il problema. E oggi Mauro Romoli, primo cittadino di Pollenza, rilancia: "Supplire a tali mancanze facendo ricorso a personale in forza nei nuclei manutentivi di Civitanova e Fabriano comporterebbe tempi di intervento biblici in caso di guasti eo interruzione della linea con disagi enormi... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

