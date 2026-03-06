Il 10 marzo a Parigi si tiene il secondo summit internazionale sul nucleare civile, con la partecipazione di rappresentanti di diversi paesi. L’evento si concentra sulle questioni legate all’uso pacifico dell’energia nucleare e alle sfide della sicurezza. La giornata coinvolge incontri e discussioni tra i delegati, senza che vengano annunciati accordi definitivi o decisioni specifiche.

Il 10 marzo Parigi ospita il secondo summit internazionale sul nucleare civile. A una settimana dal discorso di Brest sul rafforzamento della deterrenza nucleare francese, con un possibile coordinamento più stretto con i partner europei, e l'aumento delle testate nucleari, in un contesto di crescente tensione internazionale, Emmanuel Macron torna dunque a parlare di atomo, questa volta nella sua dimensione "pacifica". Di fatto, nella visione strategica dell'Eliseo le due dimensioni sono complementari: "Senza nucleare civile non c'è nucleare militare e senza nucleare militare non c'è nucleare civile", aveva detto Macron già nel dicembre 2020, in un lungo discorso pro-nucleare al sito industriale di Framatome.

© Ilfattoquotidiano.it - Nucleare civile e militare, per Macron sono una cosa sola. A Parigi il summit internazionale

