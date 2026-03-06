Nube sahariana in Europa | i Paesi più colpiti e cosa fare

Nei prossimi giorni, una vasta nube di sabbia proveniente dal Sahara si sposterà sull’Europa, interessando diversi Paesi. Questa massa di particelle di sabbia, trasportata dal vento, potrebbe coprire ampie aree e influire sulla qualità dell’aria. Le autorità stanno monitorando la situazione e consigliano di adottare alcune precauzioni per proteggersi dall’inquinamento atmosferico. La presenza di questa nube rappresenta un fenomeno naturale che interesserà molte regioni del continente.

Nei prossimi giorni, una vasta nube di sabbia proveniente dal deserto del Sahara potrebbe interessare gran parte dell'Europa, portando con sé uno spettacolo naturale affascinante e insolito. Il cielo potrebbe tingersi di arancione o di rosso, trasformando l'atmosfera in un suggestivo scenario quasi surreale. Non si tratta di fenomeni misteriosi: le colorazioni nascono dalle milioni di minuscole particelle di polvere sollevate dal Sahara e trasportate per migliaia di chilometri dai venti. Secondo le analisi del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), la nube di sabbia sahariana inizierà a interessare la Penisola Iberica e la Francia, con Spagna e Portogallo tra i primi Paesi coinvolti.

