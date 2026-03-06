Novara viola l’affidamento in prova | arrestato 36enne

Un uomo di 36 anni, proveniente dall’Ecuador e residente in provincia, è stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato di Novara. Era già in affidamento in prova ai servizi sociali e è stato fermato per aver violato le condizioni della misura. L’arresto è stato eseguito nel corso delle operazioni di controllo della polizia nella città.

Il provvedimento del Tribunale di Novara dopo le violazioni delle prescrizioni e gli insulti agli agenti durante un controllo della Polizia di Stato È stato arrestato nella mattinata odierna dalla Polizia di Stato di Novara un uomo di 36 anni, originario dell'Ecuador e residente in provincia, già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Il provvedimento è stato eseguito dopo che l'ufficio di sorveglianza del Tribunale di Novara ha disposto la revoca della misura, ordinando il trasferimento in carcere. L'uomo stava scontando una condanna per una rapina commessa nel 2020 ai danni della compagna convivente.