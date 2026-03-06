Novara uccise il figlio per difendere la moglie | condannato a 11 anni

Un uomo di Novara è stato condannato a 11 anni di reclusione per aver ucciso il proprio figlio durante un episodio in cui cercava di proteggere la moglie. La sentenza è stata pronunciata dopo un procedimento giudiziario in cui si è discusso della dinamica dell’episodio. L’avvocato difensore ha evidenziato che la condanna non riguarda solo il carcere, ma anche il senso di colpa del suo assistito.

La corte d'Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l'omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite familiare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il 64enne, che ha spiegato di avere agito per difendere la moglie, la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. I giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Le motivazioni saranno depositate in quindici giorni., "Sono convinto che ci siano gli spazi per poter riformare questa sentenza in meglio. Aspettiamo le motivazioni, ma prendiamo atto che si è tenuto conto delle argomentazioni spese da questa difesa e che si è tenuto conto anche della provocazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

