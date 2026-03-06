Notte di fuoco a Mola | due vetture in fiamme paura tra i residenti ma nessun ferito

Nella notte a Mola di Bari, due automobili, un'Audi e una Fiat Punto, sono state avvolte dalle fiamme intorno all'una. L'incendio ha causato paura tra i residenti, ma non si registrano feriti. Le cause dell'evento sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Due auto parcheggiate in strada sono andate in fiamme. L'incendio si è sviluppato intorno all'una per cause ancora in corso di accertamento Due auto sono state divorate dalle fiamme nella notte appena trascorsa a Mola di Bari. L'incendio che ha coinvolto le due vetture, un'Audi e una Fiat Punto, si è sviluppato intorno all'una per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari con una squadra operativa supportata anche da un'autobotte. I pompieri hanno lavorato per domare le fiamme ed evitare che l'incendio potesse propagarsi ad altri veicoli o alle strutture vicine. Dopo le operazioni di spegnimento l'area è stata messa in sicurezza.