Notte di bombe a Beirut | il Libano sull’orlo della guerra definitiva

Nella notte, Beirut è stata scossa da undici esplosioni che hanno provocato una pioggia di bombe sulla città. Le detonazioni sono state così intense da svegliare i residenti e causare danni nelle zone colpite. La situazione ha portato l’intera capitale libanese in uno stato di emergenza, con i soccorritori impegnati negli interventi di soccorso e ricostruzione.