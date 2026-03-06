Notte di bombe a Beirut | il Libano sull’orlo della guerra definitiva
Nella notte, Beirut è stata scossa da undici esplosioni che hanno provocato una pioggia di bombe sulla città. Le detonazioni sono state così intense da svegliare i residenti e causare danni nelle zone colpite. La situazione ha portato l’intera capitale libanese in uno stato di emergenza, con i soccorritori impegnati negli interventi di soccorso e ricostruzione.
Libano Undici esplosioni nella notte sulla capitale libanese. Israele colpisce il quartier generale di Hezbollah e ordina l’evacuazione dell’intera periferia sud. Migliaia di sfollati in fuga mentre il conflitto si allarga Libano Undici esplosioni nella notte sulla capitale libanese. Israele colpisce il quartier generale di Hezbollah e ordina l’evacuazione dell’intera periferia sud. Migliaia di sfollati in fuga mentre il conflitto si allarga Pioggia di bombe su Beirut. Undici le violentissime esplosioni che hanno tenuto la capitale libanese e i suoi abitanti svegli per tutta la notte. L’esercito israeliano afferma di aver raso al suolo il quartier generale di Hezbollah, «la sede del consiglio esecutivo». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra". L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, 250 bombe sul quartier generale del regime a Teheran. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra" | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
È il settimo giorno di guerra in Medio Oriente. Nella notte Israele e Stati Uniti hanno lanciato un attacco su Teheran che l’esercito israeliano ha definito di «larga scala»; Israele ha bombardato i posti dove è più forte il gruppo Hezbollah, nel sud del Libano e nei - facebook.com facebook
