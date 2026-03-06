’Not Moving’ tra il rock e il punk Tappa spezzina per la storica band

I Not stanno portando il loro tour di addio tra il rock e il punk, con una tappa a La Spezia. La band, nota nel panorama musicale, ha annunciato che si tratta di un tour di commiato, ma le atmosfere non sono affatto tristi o malinconiche. La serata ha visto la band esibirsi davanti al pubblico, portando sul palco il loro sound energico e riconoscibile.

È un farewell tour, ma tutto vien da pensare tranne che ad atmosfere da De profundis. Perché i Not Moving, la leggendaria formazione nata nel 1981, andata avanti a singhiozzo scrivendo pagine pesanti del rock e del punk, apprezzata tanto dal pubblico, quanto dalla critica – nel 2023 è stata insignita del prestigioso premio Ciampi alla Carriera -, viaggiano ancora a gonfie vele e in occasione della data spezzina in programma sabato alla Skaletta Rock Club, chiamano il pubblico spezzino a raccolta. "Abbiamo suonato qui anche alcuni anni fa e mi sono trovata benissimo con il locale; in Liguria facciamo tappa d'abitudine, in questo tour anche a Savona e Genova e vedremo se anche questa sarà una bella serata".