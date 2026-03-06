Nordio | Mi è pesata l' accusa di voler umiliare la magistratura

Il ministro Nordio ha commentato di aver trovato difficile l’accusa di voler umiliare la magistratura, sottolineando di aver esercitato la professione di magistrato in passato. Ha aggiunto di aver sempre mantenuto rispetto per l’istituzione giudiziaria e di aver sostenuto che il dibattito pubblico su alcune questioni sia importante. Nordio ha concluso affermando di non aver mai messo in discussione l’autorità della magistratura.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha assicurato: "Questa riforma non è contro nessuno e nemmeno a favore di nessuno" "C'è stato un momento in cui purtroppo i toni si sono accesi", ha detto Nordio ringraziando il Capo dello Stato per il "provvidenziale e gradito suggerimento" di abbassare i toni "ed è - ha aggiunto - quello che sto cercando di fare". Il ministro ha ammesso: "Purtroppo da una parte e dall'altra vi sono state delle esagerazioni". Guardasigilli poi ha detto: " Personalmente credo che, a parte il libro - che è l'epilogo di sei libri che ho cominciato a scrivere anni fa -, sia utile mantenere il confronto in termini civili".

