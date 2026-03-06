Nonantola | Mucciarini e Fiumara aprono la stagione ciclistica modenese

Domenica prossima, nel centro di Nonantola, si svolgerà il Trofeo Città di Nonantola, che segna l'inizio della stagione ciclistica modenese. La gara vedrà protagonisti i ciclisti Mucciarini e Fiumara, che prenderanno parte alla corsa. L’evento rappresenta l’appuntamento ufficiale di apertura per le competizioni su strada in questa regione.

La stagione ciclistica nel cuore del modenese si accende domenica prossima con il Trofeo Città di Nonantola, un appuntamento che funge da apertura ufficiale per le corse su strada. Al via della manifestazione, prevista per la giornata domenicale, si distinguono già due nomi emergenti del panorama locale: Anna Mucciarini e Nicolò Fiumara, pronti a sfidarsi nelle rispettive categorie. L’evento non è solo una gara, ma un vero e proprio laboratorio di talenti dove si formano i futuri campioni, sostenuto da un tessuto associativo solido. La presentazione dell’iniziativa ha avuto luogo presso le storiche Cantine Giacobazzi, un simbolo della tradizione vinicola del territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

