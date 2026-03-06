Negli ultimi anni, il mondo della scuola ha subito una trasformazione significativa. Ora l’attenzione non si concentra solo sulle nozioni e sui contenuti disciplinari, ma si dà sempre più spazio anche all’educazione della persona. Questo cambiamento coinvolge insegnanti, studenti e famiglie, che si trovano a confrontarsi con nuove modalità di apprendimento e crescita. La formazione si evolve per preparare i ragazzi al futuro in modo più completo.

Nappo* Negli ultimi anni il mondo della scuola sta vivendo una trasformazione profonda: non basta più dare conoscenze e contenuti disciplinari, ma diventa sempre più importante educare anche la persona. In questo contesto si inserisce il concetto di competenze non cognitive, termine che indica quell’insieme di abilità legate al comportamento, alle emozioni e alle relazioni, importantissime per affrontare la vita e non solo lo studio. Esse comprendono la capacità di collaborare con gli altri, la gestione delle sensazioni, l’autocontrollo, la motivazione, la perseveranza, l’empatia e la fiducia in sé stessi. Non interessano quindi ciò che uno studente sa, ma come affronta le difficoltà, come reagisce agli errori e come si relaziona con il mondo che lo circonda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Non solo nozioni. Così prepariamo i ragazzi al futuro

L’accademia per la logistica. Caccia a nuove professionalità: "Così prepariamo il futuro"Progetto “Academy logistica“, ultima giornata di presentazione dei corsi, a fine marzo si parte.

"Così ci prepariamo a guerre e catastrofi": tutte le scuole italiane per chi crede che non abbiamo scampoC'è chi pensa alle piccole emergenze quotidiane e mette da parte una torcia per quando salta la luce, una tanica d’acqua per i giorni di...

El Netflix de Cuba: La Sección Cristiana del Paquete Semanal

Una raccolta di contenuti su Non solo nozioni Così prepariamo i....

Discussioni sull' argomento Non solo nozioni. Così prepariamo i ragazzi al futuro; Crescere in equilibrio per non sbagliare postura; Non so cosa fare della mia vita: nasce una start up per aiutare le nuove generazioni; Importanza compiti delle vacanze.

Collegi universitari di merito: «Non solo dormitori, ma comunità formative. Così cerchiamo di rimettere in moto l'ascensore sociale»L’Italia è uno dei Paesi europei con il minor numero di giovani laureati: 28 per cento della popolazione fra i 25 e i 34 anni. E quel che è peggio da noi la laurea tende ad essere «ereditaria». Ci ... corriere.it

Immagina un posto dove l'acqua è così salata che nessun predatore riesce a tenersi in vita. Ecco: quel posto produce oltre il 50% del sale che gli italiani usano ogni giorno. Siamo a Margherita di Savoia, comune di 11.000 abitanti sulla costa adriatica pugliese - facebook.com facebook

"Non capiva perché avesse avuto bisogno di così tante parole per spiegare quello che si provava in guerra, se ne bastava una sola: paura". Oggi nel 1927 nasceva lo scrittore e giornalista #GabrielGarciaMarquez, premio #Nobel per la letteratura nel 1982. @ x.com