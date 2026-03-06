Non si fermano le truffe in città | colpita un' ottantenne in via Fabio Severo

Nel primo pomeriggio di ieri, un'ottantenne residente in città è stata vittima di una truffa in via Fabio Severo. La polizia di Stato ha avviato le indagini e sta lavorando per identificare i responsabili. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili che negli ultimi tempi sono stati segnalati nella zona. Le autorità continuano a monitorare la situazione.

È successo ieri pomeriggio, 5 marzo. La donna è stata in grado di descrivere il responsabile agli agenti intervenuti sul posto. Indaga la Squadra mobile della polizia di Stato Sono affidate alla Squadra mobile della polizia di Stato le indagini sulla truffa che nel primo pomeriggio di ieri, 5 marzo, ha colpito un'ottantenne residente in città. Classico il metodo: la donna si trovava nel suo appartamento di via Fabio Severo quando ha ricevuto una telefonata. Subito dopo, si è vista comparire alla porta un uomo che, fingendosi un appartenente alle forze dell'ordine, si è fatto consegnare l'oro e i preziosi che la signora teneva in casa.