Non sai preparare i tortelli con la coda? C’è modo di rimediare

Nel locale di via Gaspare Landi 85 si svolgono corsi di cucina condotti da alcuni chef che insegnano ai partecipanti come preparare i tortelli con la coda. Le lezioni si tengono regolarmente e durano complessivamente dieci incontri, durante i quali vengono spiegate le tecniche di base e i passaggi fondamentali per realizzare piatti tradizionali. I corsi sono aperti ai soci interessati a migliorare le proprie abilità culinarie.

L’accademia della cucina piacentina organizza corsi di cucina: tutti i segreti per preparare ottimi tortelli con la coda Proseguono a tambur battente le lezioni di cucina nelle quali alcuni cuochi-gentleman del sodalizio ubicato in via Gaspare Landi 85, propongono per dieci lezioni agli allievi-soci del corso, i rudimenti culinari, le impostazioni di base ed i successivi approfondimenti che riguardano la preparazione di antipasti, la cottura delle paste alimentari, delle carni, dei pesci e l’elaborazione dei dolci, con particolare riferimento anche alla tradizione culinaria del territorio. Infatti oltre alle tecniche di base, molte lezioni... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Zuppe depurative e sgonfianti: come preparare il corpo alle feste in modo naturale La ex letterina Ludmilla Radchenko sistema a modo suo Corona: «Non ho tempo per il gossip. Mi hai messo in mezzo, sai che sono “pulita”»Mentre prosegue alla procura di Milano il caso Signorini e dopo le rivelazioni di Falsissimo su volti Mediaset, incluso il conduttore Gerry Scotti,...