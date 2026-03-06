Non prendetevela con Messi che sta zitto con Trump alla Casa Bianca | Maradona era quello unico

Leo Messi si è incontrato con il presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca durante un evento con l'Inter Miami. L'argentino è stato recentemente criticato e confrontato con Maradona, noto per aver espresso le sue opinioni senza esitazioni. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o commenti pubblici di Messi riguardo all'incontro o alle critiche ricevute.

Leo Messi ha incontrato con l'Inter Miami il presidente Trump alla Casa Bianca. Da più parti l'argentino è stato criticato ed è stato paragonato, nuovamente, a Maradona che quando si trattava di esprimere le sue idee e prendere posizione non si faceva scrupoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump riceve Messi e l’Inter Miami alla Casa BiancaDonald Trump ha ricevuto Leo Messi e i giocatori dell’Inter Miami alla Casa Bianca.

Donald Trump con Messi e il Miami alla Casa Bianca, parte il comizio su Cuba e Iran: le facce del campione argentino alle spalle – Il videoDoveva essere la celebrazione del titolo MLS dell’Inter Miami, si è trasformata in una conferenza di guerra.

Una selezione di notizie su Casa Bianca.

Trump, gaffe con Messi alla Casa Bianca: parla di Pelè e Ronaldo ma soprattutto della guerra in IranDonald Trump alla Casa Bianca: che gaffe con Lionel Messi, parlando di Pelé e Cristiano Ronaldo. Nel mezzo, la tensione in Iran a pochi mesi dal Mondiale. sport.virgilio.it

Messi alla Casa Bianca con l’Inter Miami: Trump scherza, Chi è meglio tra lui e Pelé?Durante l’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Messi e il proprietario del club Jorge Mas hanno consegnato al presidente una maglia dell’Inter Miami con il suo nome e un trofeo a ... affaritaliani.it