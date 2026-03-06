Non mine ma vitamine – Azioni per l’Africa | incontro al Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli

Oggi, al Palazzo del Consiglio Comunale di Napoli, si svolge l’evento “Non mine, ma vitamine – Azioni per l’Africa”, che si tiene nella Sala Nugnes dalle 15:30 alle 18:00. L’iniziativa è pubblica e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere fondi per il progetto “Adotta una mamma”. Sono presenti rappresentanti delle organizzazioni coinvolte e cittadini interessati.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump "L’incontro - spiega una nota dedicata all'iniziativa - nasce con l’obiettivo di sostenere il progetto MAMA TRIAL in Uganda, un programma sanitario che mira a supportare 2.000 donne in gravidanza, promuovendo la prevenzione delle complicanze legate alla carenza di vitamina D e migliorando l’accesso alle cure, ai controlli medici e ai trasporti sanitari per le future madri.In Uganda, infatti, la mortalità materna resta ancora drammaticamente elevata. Il progetto MAMA TRIAL punta a contrastare questa emergenza sanitaria attraverso interventi di prevenzione, integrazione vitaminica e accompagnamento sanitario, contribuendo a rafforzare la salute e la dignità delle donne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Villaricca, manomissione dell’impianto di condizionamento del Palazzo Baronale: inagibile sala del Consiglio comunaleGrave episodio a Villaricca all’interno del Palazzo di Baronale, dove, stando a quanto denunciato ai Carabinieri della locale stazione, ci sarebbe... Si è svolto il primo incontro del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazzePrimo incontro per il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze del Comune di Massarosa.