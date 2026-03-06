non ho preso i soldi degli anziani

Una donna ha dichiarato di non aver preso i soldi degli anziani ospiti della casa di riposo di Reggiolo, dove ricopriva il ruolo di amministratrice di sostegno. Ha affermato di non aver intascato nulla e di aver subito conseguenze personali significative a causa delle accuse rivoltele. La vicenda riguarda una coppia di anziani assistiti nella struttura, e la donna ha negato ogni addebito.

"Non ho intascato nulla. Anzi, mi sono rovinata la vita". Ha respinto l’accusa di aver usato per sé i soldi di una coppia di anziani - ospiti della casa di riposo Cra (per persone non autosufficienti) di Reggiolo - di cui era amministratrice di sostegno. E ha dato spiegazioni sulle spese contestate. Davanti al gup Silvia Guareschi, la 54enne di Guastalla accusata di peculato ieri ha risposto alle domande delle parti. Secondo la ricostruzione del pm Isabella Chiesi, lei avrebbe speso 32.800 euro per fare shopping e comprare svariati prodotti. L’imputata, difesa dagli avvocati Giovanni Orlandi e Giuseppe Antonio Silipo, è a processo con rito abbreviato condizionato all’audizione di un teste che è stato sentito ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

