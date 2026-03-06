Non furono maltrattamenti | archiviata l' accusa contro due insegnanti di una scuola primaria

Due insegnanti di una scuola primaria di Genova sono state ufficialmente assolvete dall’accusa di maltrattamenti e abuso di mezzi di correzione. La vicenda, che le vedeva coinvolte, si è conclusa con l’archiviazione del procedimento, dopo che si erano sollevate polemiche riguardo a presunte punizioni che avrebbero causato stati di ansia tra gli alunni. Le insegnanti erano assistite dal loro avvocato durante tutto il processo.

L’inchiesta era partita dopo le denunce di alcuni genitori che avevano registrato le lezioni inserendo registratori negli zaini dei figli. Decisiva la perizia psicodiagnostica sui minori Né maltrattamenti, né abuso di mezzi di correzione. Si conclude con un'archiviazione la vicenda che ha visto indagate due insegnanti cinquantenni di una scuola primaria genovese, assistite dall'avvocato Carlo Contu, accusate di avere indotto stati d'ansia agli alunni attraverso punizioni ritenute troppo severe, come il divieto di andare in bagno o di alzarsi durante la ricreazione. Atteggiamenti che, secondo i genitori dei bambini assistiti dall'avvocata Silvia Peraldo, avrebbero configurato un reato commesso dalle insegnanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

