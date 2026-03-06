Non ce l’ha fatta Schianto devastante inferno sulla statale | scena spaventosa chiusa la strada

Questa mattina sulla statale 196, lungo la circonvallazione di Villasor, si è verificato un incidente mortale che ha causato gravi danni e l'interruzione del traffico. La scena mostrava un’auto coinvolta in un impatto molto violento, con i soccorritori che hanno tentato di prestare aiuto senza riuscirci. La strada è stata chiusa temporaneamente per le operazioni di soccorso e rilievi.

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sulla strada statale 196, lungo la circonvallazione di Villasor, nel Sud della Sardegna. Un violento scontro frontale tra due veicoli ha provocato la morte di un uomo di 40 anni. La vittima è Salvatore Murru, 40 anni, nato a San Gavino Monreale e residente a Quartu Sant'Elena. L'uomo è deceduto durante il trasporto d'urgenza verso l'ospedale Brotzu di Cagliari. Guerra in Medioriente, Trump: "Il figlio di Khamenei un peso piuma. Devo dire la mia sulla nomina". Teheran minaccia i soldati Usa: "Vi aspettiamo" Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si trovava alla guida della sua Smart quando si è verificato il violento impatto con un minivan condotto da un uomo anziano.