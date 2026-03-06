Durante i primi sei giorni, si è assistito a un fermento di discussioni sul possibile cambio di regime, con alcune voci che invitano a non temere questa eventualità. Mentre si affrontano situazioni di incertezza, si continua a parlare di un possibile rovesciamento di potere, senza che siano ancora stati compiuti passi concreti in questa direzione.

Primi risultati a sorpresa della guerra agli ayatollah. A sei giorni dall’inizio della guerra i numeri dicono che la resistenza iraniana non sta funzionando Nell’attesa che tutto vada male, ed è possibile che molto possa andare male, i primi sei giorni dell’offensiva lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro il regime degli ayatollah, la Repubblica islamica iraniana, e chissà perché molti osservatori spesso omettono la parola “islamica” quando parlano di Iran, stanno consegnando risultati semplicemente sorprendenti. Nessuno sa naturalmente quale sarà il destino della guerra, e una guerra nelle mani di un presidente che diffonde video di guerra con la colonna sonora della “Macarena” è evidente che possa sfuggire di mano da un momento all’altro. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Non aver paura di dire regime change

Operazione regime change: Dentro la campagna AI di Israele per rovesciare il regime iranianoIl controllo dell’informazione, la censura e la manipolazione delle narrazioni pubbliche sono da anni strumenti decisivi nella competizione...

Dal genocidio di Gaza al regime-change iraniano“Saeed Montazer al-Mahdi, portavoce del Comando delle forze dell’ordine iraniano (FARAJA), ha dichiarato venerdì che i rapporti sul campo mostravano...

Iran : la répression du régime islamiste

Tutti gli aggiornamenti su aver paura.

Temi più discussi: Schillaci, 'cresce adesione a screening tumori, non avere paura di farli'; Roma, non aver paura di vincere; Perché Maple Leafs non dovrebbe aver paura di vendere in grande prima della scadenza commerciale; Il reporter di Capaci: Non temete la verità.

Achille Lauro, il messaggio prima del tour che commuove: Non aver pauraAchille Lauro condivide un messaggio alla vigilia del tour: Dedicata a tutti noi, comuni mortali. In Viaggio verso il Paradiso ... dilei.it

Liberi di non aver pauraSono in val Lavizzara, appeso a una parete di roccia a diversi metri da terra, terrorizzato all’idea di guardare giù, maledendo il giorno in cui mi è venuto in mente di fare questa puntata incentrata ... rsi.ch

Argentero: "'Avvocato Ligas è una serie spregiudicata senza aver paura di esserlo". x.com

"Non bisogna aver paura dei cambiamenti", e sul Ponte dice... - facebook.com facebook