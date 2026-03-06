Nomadi sgomberati la politica plaude all' operazione Perplessità sulla nuova collocazione

Le forze politiche cittadine hanno commentato l’intervento di sgombero dell’insediamento abusivo di San Matteo, dove viveva una famiglia di sette persone. Pur apprezzando il ripristino della legalità, alcune parti del panorama politico hanno espresso perplessità sulla nuova collocazione dell’area. La vicenda ha attirato l’attenzione di più schieramenti, che si sono detti favorevoli all’operazione, ma hanno anche evidenziato dubbi sulla gestione futura.

Per il Partito Democratico si tratta di un'operazione che sana una situazione di illegalità persistente da anni. Il segretario cittadino Diego Lenzini ha ringraziato la Prefettura, la Polizia Locale e i Servizi Sociali per la gestione della complessa situazione, richiamando però l'attenzione sulle prospettive future. "Riteniamo che sia ora necessario un impegno che coinvolga più fronti e livelli istituzionali, affinché non si verifichi il semplice spostamento di un problema da un'area della città ad un'altra", ha affermato Lenzini, sottolineando come la collocazione vicina alla parrocchia di San Pancrazio debba rappresentare "una soluzione di emergenza temporanea per permettere di arrivare in tempi brevi ad una definitiva", garantendo la tutela dei minori coinvolti.