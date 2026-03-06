Noem | il jet delle deportazioni usato per l’amante

Una recente inchiesta rivela che la segretaria alla Sicurezza interna ha impiegato un jet delle deportazioni per motivi privati e politici, contravvenendo alle funzioni ufficiali assegnate all’aereo. La scoperta ha sollevato numerosi interrogativi sull’uso degli strumenti istituzionali e sulla gestione delle risorse pubbliche. La vicenda coinvolge direttamente la figura di Noem e le sue attività fuori dall’ambito lavorativo.

Una rivelazione esplosiva ha scosso l'Amministrazione federale americana: la segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha utilizzato il velivolo destinato alle operazioni di rimpatrio forzato per scopi personali e politici. L'aereo di lusso, simbolo della politica migratoria restrittiva, è stato impiegato per trasportare un partner sentimentale e per corteggiare la First Lady Melania Trump. Le informazioni emerse dopo il licenziamento della ministra indicano che il mezzo era riservato esclusivamente ai trasferimenti dei migranti verso i paesi d'origine. Tuttavia, le nuove prove suggeriscono che questo strumento strategico sia stato deviato per finalità private, con l'intento di ottenere protezione politica dalla First Lady. 🔗 Leggi su Ameve.eu

