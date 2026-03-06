Nocera | Via Matris svela La scarpa rossa contro la violenza

Lunedì 9 marzo alle 17:00, presso l’Arena Mazzini di Nocera Superiore, si svolge l’evento incentrato sulla campagna contro la violenza di genere. La manifestazione vede la partecipazione di associazioni locali che presenteranno “La scarpa rossa”, un'iniziativa simbolica dedicata alla sensibilizzazione su questa problematica. L’appuntamento è aperto al pubblico e mira a coinvolgere la comunità.

L’appuntamento fissato per lunedì 9 marzo alle ore 17:00 presso l’Arena Mazzini di Nocera Superiore segna un momento cruciale per la sensibilizzazione contro la violenza di genere. L’iniziativa Via Matris, promossa dall’Amministrazione Comunale in vista della Giornata Internazionale della Donna, unisce riflessione spirituale e impegno civile attraverso un percorso meditativo dedicato ai dolori della Vergine Maria. Al centro della giornata vi sarà anche il solenne svelamento dell’opera La scarpa rossa, un monumento realizzato dall’artista Giuseppe Lamberti e offerto da imprenditori locali. Un itinerario di fede e denuncia sociale. Il programma si snoda lungo un cammino simbolico dove sette donne del territorio prenderanno la parola per condividere storie personali legate alla fede e alle difficoltà affrontate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Contro la violenza: a Nocera Superiore "Via Matris" e la svelamento dell'opera "Scarpa Rossa"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Lunedì 9 marzo alle ore 17:00 è prevista all'Arena Mazzini di Nocera...

Castelnuovo: bandiera rossa/arancione contro la violenza, impegnoIl Comune di Castelnuovo Magra ha deciso di unirsi ufficialmente alla campagna istituzionale contro la violenza sulle donne, innalzando il simbolo...

Tutti gli aggiornamenti su Via Matris.

Nocera Superiore celebra la Giornata della Donna con la Via Matris: svelata anche l’opera della Scarpa RossaUn momento di riflessione, memoria e sensibilizzazione dedicato al ruolo delle donne nella società. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Nocera Superiore promuove ... agro24.it

Contro la violenza: a Nocera Superiore Via Matris e la svelamento dell'opera Scarpa RossaIl programma della giornata si sviluppa attraverso un itinerario meditativo che ripercorre i dolori della Vergine Maria. Durante le diverse stazioni del percorso, sette donne del territorio prenderann ... salernotoday.it