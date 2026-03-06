No a correnti nella magistratura sì alla separazione delle carriere | Forza Italia e le ragioni del sì al referendum

Forza Italia sostiene il sì al referendum sulla giustizia, affermando che si tratta di una questione politica volta a mettere in discussione il governo. La posizione del partito si concentra sulla richiesta di separare le carriere dei magistrati e sulla fermezza contro le correnti nella magistratura. La discussione si svolge in un clima di polarizzazione, con l’obiettivo di influenzare l’opinione pubblica e le scelte elettorali.

Questa mattina in piazza della Borsa i forzisti hanno presentato il comitato per il sì alla riforma Nordio. Alberto Polacco: "Il voto è di tipo politico, il no vuole affondare il governo attraverso il referendum" Il referendum sulla giustizia "è di tipo politico, dove si cerca di affondare il governo attraverso questo voto. L'importante è votare perché questa volta la sentenza viene effettivamente emanata in nome del popolo italiano". Questa mattina in piazza della Borsa Forza Italia ha presentato il comitato per il sì all'istituto referendario su cui i cittadini italiani sono chiamati a esprimersi nella tornata del 22 e 23 marzo. Gli azzurri, fedeli alle battaglie portate avanti da Silvio Berlusconi sul fronte della giustizia, si dicono contrari alle "correnti nella magistratura, la vicenda Palamara ce lo ha insegnato".

Forza Italia Arezzo: calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriereArezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia...

