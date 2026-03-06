Niscemi | dal decreto alla vita reale la corsa contro il tempo

A Niscemi, il sindaco Massimiliano Conti ha iniziato a proporre modifiche al decreto legge sui ristori mentre il provvedimento è ancora in fase di conversione. La sua azione mira a influenzarne i cambiamenti prima che diventi legge definitiva. La discussione riguarda le modalità di distribuzione dei fondi e le eventuali soluzioni pratiche da adottare. La questione coinvolge direttamente le amministrazioni locali interessate.

Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha avviato un percorso di proposte per modificare il decreto legge sui ristori in fase di conversione. L'obiettivo è concretizzare la fase post-emergenza dopo l'evento franoso del 2026 a Caltanissetta. Mentre i lavori idrici nelle case fuori dalla zona rossa sono stati completati, resta da ultimare l'allaccio del metano. I commercianti nella zona rossa mostrano volontà di riprendere le attività, ma attendono ancora l'erogazione dei ristori economici previsti. Il primo cittadino invita la comunità a tornare a frequentare il centro storico e la piazza per recuperare la normalità, pur riconoscendo che il rischio frana permane sebbene i dati tecnici offrano speranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ciclone Harry e frana di Niscemi, pubblicato il decreto con le aziende ammesse ai contributi per la ripartenza. Schifani: Settimana prossima i pagamentiPubblicato il decreto con le aziende che accederanno ai contributi straordinari erogati dalla Regione Siciliana per i danni causati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. ilsicilia.it

