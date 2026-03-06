Niente mimose niente slogan I diritti si difendono con i fatti | fino all’8 marzo la promozione per abbonarti a Ilfattoquotidianoit

Dal 5 all’8 marzo, Il Fatto Quotidiano offre un’opportunità di sostegno: chi si abbonerà durante questa finestra potrà contribuire alla diffusione di un’informazione indipendente, priva di pubblicità e di influenze esterne. L’iniziativa non prevede slogan o messaggi simbolici, ma invita a un gesto concreto per difendere il giornalismo libero. La promozione si conclude l’8 marzo.

Dal 5 all’8 marzo scegli un gesto concreto: sostieni l’informazione libera, indipendente, senza pubblicità e senza padroni. Per la Festa della Donna ti offriamo l’occasione di abbonarti a ilfattoquotidiano.it per un anno a soli 40€ (invece di 60€). Niente mimose, niente slogan. I diritti si difendono con i fatti: con un giornalismo che non si fa controllare dal potere, che verifica, che fa domande e che non si gira dall’altra parte. In un panorama dominato da logiche commerciali, potentati e pressioni esterne, il nostro lavoro risponde a una sola voce: quella dei lettori. Ogni inchiesta, ogni approfondimento, ogni parola pubblicata nasce per raccontare la realtà senza sconti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Niente mimose, niente slogan. I diritti si difendono con i fatti: fino all’8 marzo la promozione per abbonarti a Ilfattoquotidiano.it

Brooklyn Beckham e il ballo «inappropriato» con sua madre, parla il dj del matrimonio: «Victoria non ha fatto niente di eccessivo. Niente strusciamenti, niente mosse da Spice Girl»Il filmato della controversa danza sarebbe nelle mani dei due sposi, che con tutta probabilità non ce lo mostreranno mai.

Promozione. Lo Jolo scivola in trasferta. Niente da fare con il PietrasantaPietrasanta 2 Jolo 0 PIETRASANTA: Gega, Szabo, Laucci, Granaiolo, Bartoli, Isola, Maggi, Conti, Remedi, Ricci, Aquilante (70’ Mancini).