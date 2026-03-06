Nicole Flattery | Diventare famosi per non fare praticamente nulla gli influencer sono nati nella Factory di Andy Warhol

Nicole Flattery spiega che il fenomeno degli influencer, persone diventate famose senza svolgere attività significative, ha radici che risalgono alla Factory di Andy Warhol. Secondo l’autrice, Warhol ha dato origine a questa tendenza, e nella sua studio si muovevano i primi soggetti che oggi vengono definiti influencer. La conversazione si concentra sulla nascita di questo tipo di fama.

"Diventare famosi per non fare praticamente nulla: Andy Warhol ha inventato tutto ciò. Nella sua Factory si muovevano i primi influencer. Guardare a quello scenario mi ha permesso di parlare del presente". Così Nicole Flattery, scrittrice irlandese classe 1989, sceglie la New York degli anni Sessanta come sfondo di una storia quanto mai attuale. Niente di speciale, uscito per La nave di Teseo (traduzione di Claudia Durastanti), è il suo debutto sulla scena del romanzo, dopo una serie di racconti pluripremiati. In bilico tra autocommiserazione e desiderio di riscatto, la protagonista Mae, cresciuta in un ambiente marginale, lascia la scuola e riesce a farsi assumere come dattilografa nello studio artistico di Warhol.