Nicola Longo | a 59 anni il vuoto di un amministratore amato

A Sanremo si sono svolti i funerali di Nicola Longo, amministratore di condominio di 59 anni. La sua scomparsa ha suscitato commozione tra amici e conoscenti, che hanno partecipato alla cerimonia funebre per ricordarlo. Longo era conosciuto in città per il suo ruolo nell’amministrazione condominiale e la sua figura è stata molto apprezzata dalla comunità locale.

Il lutto ha raggiunto la città di Sanremo con il funerale di Nicola Longo, amministratore di condominio scomparso a soli 59 anni. L’ultimo saluto è previsto per domani, sabato 7 marzo alle ore 15:00, presso la chiesa di San Rocco alla Foce. La notizia della sua dipartita, sebbene non del tutto inattesa data una grave malattia pregressa, ha comunque suscitato grande commozione tra gli amici e i conoscenti. Nicola avrebbe compiuto sessanta anni nel mese di novembre prossimo, lasciando dietro di sé una vita interrotta troppo presto. Il feretro, dopo la celebrazione religiosa, si sposterà verso il Tempio Crematorio locale. Tra i parenti che piangono la perdita figurano la madre Bruna, il fratello Massimo e la cognata Nadia insieme al marito Davide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

GP del Monteserra: Nicola Vanni fa il vuoto e trionfaCalci (PI), 2 marzo 2026 – È partito in maniera sontuosa il Criterium Podistico Toscano.

Treviso saluta Susy: 30 anni di arte e coraggio contro il tumore, 59Treviso piange Susy: un addio alla parrucchiera che ha affrontato la malattia con coraggio Treviso è in lutto per la scomparsa di Susanna Grasso,...

Tutti gli aggiornamenti su Nicola Longo.

Discussioni sull' argomento Sanremo piange Nicola Longo: morto a 59 anni il noto amministratore di condominio, la notizia scuote la città; E’ mancato a Sanremo Nicola Longo, amministratore condominiale di 59 anni; Sanremo piange Nicola Longo: morto a 59 anni il noto amministratore di condominio, la notizia scuote la città.

Sanremo, alla chiesa di San Rocco l’ultimo saluto a Nicola LongoIl noto e benvoluto amministratore di condominio mancato, al termine di una grave malattia, a soli 59 anni. Ne avrebbe compiuto sessanta a novembre ... riviera24.it

Sanremo piange Nicola Longo: morto a 59 anni il noto amministratore di condominio, la notizia scuote la città x.com

Il ritorno di Nicola Bellomo nella notte del . Con un coast to coast stupendo il barese ha chiuso la partita segnando il secondo goal in campionato A fine gara, il grande elogio di mister Longo: “Nicola è un giocatore di spessore, si merita tutto questo” Le - facebook.com facebook