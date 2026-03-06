Nicola Coughlan star di Bridgerton | Non fate commenti sul mio fisico non mi interessa la body positivity

L'attrice di Bridgerton, nota per il ruolo di Penelope, ha espresso chiaramente che non le interessa ricevere commenti sul suo corpo e ha invitato a rispettare la sua privacy in merito all'aspetto fisico. Ha condiviso questa posizione pubblicamente, sottolineando il suo disinteresse verso le discussioni legate alla body positivity. La sua dichiarazione si rivolge a chi si sofferma sui commenti riguardanti il suo fisico.

L'interprete di Penelope nello show prodotto da Shonda Rhimes ha condiviso la sua opinione su chi commenta il suo aspetto fisico. Nicola Coughlan, interprete di Penelope in Bridgerton, ha voluto rispondere a chi commenta il suo aspetto fisico sostenendo che quelle conversazioni la infastidiscono e le causano qualche problema. In un'intervista rilasciata al magazine Elle, l'attrice ha infatti condiviso il suo punto di vista sull'attenzione eccessiva sul corpo delle donne. L'attrice ha poi proseguito: "Quando ero una ragazzina e stavo crescendo, non ci ho mai pensato. Non ho mai guardato gli attori e le attrici pensando ai loro corpi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Le rivelazioni di Nicola Coughlan, Lady Whistledown in Bridgerton: dalla diagnosi di ADHD al rifiuto di essere portavoce della body-positivity

