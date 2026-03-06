nezumi ti prende alla gola e non ti lascia andare the weeknd esprime il suo amore per il manga il primo amore di nezumi

Il cantante The Weeknd ha condiviso pubblicamente il suo apprezzamento per il manga “Il primo amore di Nezumi”, affermando che si sente coinvolto dalla storia e dai personaggi. In un’intervista ha detto che il personaggio Nezumi lo prende alla gola e non lo lascia andare, sottolineando il forte impatto emotivo che il manga ha avuto su di lui. Nel frattempo, il mondo della musica pop internazionale si mescola con il genere crime-thriller giapponese.

Il mondo della musica pop internazionale incontra l’oscurità del crime-thriller squisitamente giapponese. The Weeknd, l’artista pluripremiato e vincitore di numerosi Grammy Awards, ha ufficialmente dichiarato il suo amore per Il primo amore di Nezumi (Nezumi’s First Love), la serie rivelazione scritta e disegnata da Riku Oseto. Durante una recente visita al quartier generale di Kodansha a Tokyo, il cantautore di “Blinding Lights” ha lodato l’opera con parole cariche di ammirazione: Una brutale discesa nella violenza e nella vulnerabilità: Nezumi ti prende alla gola e non ti lascia andare. In questa storia d’amore oscura, bella e spietata, l’amore ferisce più profondamente di qualsiasi lama. 🔗 Leggi su Screenworld.it

