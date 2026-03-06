Netflix acquisisce interpositive la startup di ben affleck per l’intelligenza artificiale nella produzione cinematografica

Netflix ha acquisito Interpositive, la startup fondata da Ben Affleck, specializzata nell’intelligenza artificiale applicata alla produzione cinematografica. La piattaforma sta integrando questa tecnologia per sviluppare nuovi approcci nella creazione di contenuti. La mossa segna un passo importante nell’uso di strumenti avanzati nel settore dell’intrattenimento, con Netflix che continua a espandere le sue strategie tecnologiche per la produzione.

