nelle ultime settimane abbiamo giocato bene

Nelle ultime settimane, la Dinamo Sassari ha mostrato segnali di miglioramento nelle prestazioni di squadra. Domani affronterà Trento in una partita importante, con l’obiettivo di consolidare il lavoro svolto e mantenere alta la concentrazione. La squadra si sta preparando intensamente, concentrandosi sulla coesione tra i giocatori e sulla strategia da adottare in campo.

Dinamo Sassari si prepara alla sfida di domani contro Trento con una focalizzazione precisa sull'unione di squadra e sulla gestione delle dinamiche interne. La priorità è mantenere alta l’energia collettiva e consolidare una linea di gioco in grado di rispondere alle esigenze di una stagione ancora aperta, ricca di obiettivi e responsabilità. La squadra sarda attraversa una fase di alti e bassi tipici di una stagione intensa: gli infortuni hanno influito sulla continuità, ma la determinazione resta ferma. È stato introdotto un nuovo elemento, Macon, che entro breve entrerà nel contesto della squadra, mentre Johnson ha lasciato la rosa. In parallelo, Marshall e Thomas sono da valutare nei prossimi due giorni per verificare la loro disponibilità al match. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

