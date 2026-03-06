Nel weekend torna il teatro per l’infanzia | in scena Chiara Guidi con Buchettino

Nel fine settimana a Cesena torna in scena uno degli spettacoli più noti del teatro per l’infanzia, “Buchettino”, ideato e diretto da Chiara Guidi e prodotto da Socìetas Raffaello Sanzio. L’evento vedrà il ritorno del teatro per bambini, offrendo una rappresentazione che coinvolge il pubblico giovane e le famiglie. Lo spettacolo sarà presentato nel corso del weekend, con la partecipazione di Chiara Guidi.

Nel fine settimana torna a Cesena uno degli spettacoli più celebri del teatro per l'infanzia: "Buchettino", ideato e diretto da Chiara Guidi e prodotto da Socìetas Raffaello Sanzio.Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comandini con otto repliche dedicate alle famiglie: sabato 7 e domenica 8 marzo, e sabato 14 e domenica 15 marzo. Il sabato sono previste due rappresentazioni alle 16 e alle 18, mentre la domenica gli spettacoli saranno alle 11 e alle 16. Il costo del biglietto è di 8 euro intero e 5 euro per gli under 14. Nato nel 1995, "Buchettino" è diventato negli anni un classico del teatro dedicato ai più piccoli ed è stato rappresentato in tutto il mondo.

