Nel weekend torna il teatro per l’infanzia | in scena Chiara Guidi con Buchettino

Nel fine settimana torna a Cesena uno degli spettacoli più celebri del teatro per l'infanzia: "Buchettino", ideato e diretto da Chiara Guidi e prodotto da Socìetas Raffaello Sanzio.Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Comandini con otto repliche dedicate alle famiglie: sabato 7 e domenica 8 marzo, e sabato 14 e domenica 15 marzo. Il sabato sono previste due rappresentazioni alle 16 e alle 18, mentre la domenica gli spettacoli saranno alle 11 e alle 16. Il costo del biglietto è di 8 euro intero e 5 euro per gli under 14.

- Emma Dante, Sonia Bergamasco, Chiara Guidi, Roberto Latini: grandi presenze della scena contemporanea tra i nomi della nona edizione di ARIA. Il festival realizzato insieme all’Accademia di Belle Arti L'Aquila , nel solc - facebook.com facebook

