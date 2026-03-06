Nel marsupio droga ed una lama di 8 centimetri arrestata 18enne

Un’18enne di Frattamaggiore è stata arrestata per aver nascosto nel marsupio droga e una lama di otto centimetri. La polizia ha fermato la ragazza durante un controllo e, durante la perquisizione, ha trovato le sostanze stupefacenti e il coltello. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine. La giovane è stata portata in commissariato e dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di droga e porto di arma.

