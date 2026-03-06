Negli opuscoli si racconta una città ideale ma restano le criticità reali

Nel secondo anno del progetto Talent Playground 2026-27, il comune di Ferrara si concentra sull’attrazione e il mantenimento di talenti altamente specializzati. Negli opuscoli si descrive una città ideale, ma restano ancora alcune criticità da affrontare. La iniziativa mira a rafforzare il legame tra le professionalità di alto livello e il territorio, mantenendo vivo l’interesse di figure qualificate nella zona.

Che cos’è Talent Playground 2026-27? È la seconda edizione di un progetto del comune di Ferrara volto a intercettare e trattenere " talenti altamente specializzati ". Il progetto, finanziato all’80% dalla Regione Emilia-Romagna, ha intenti condivisibili, ma ridotti a un semplice sportello informativo. L’assessora Scaramagli, nel presentare il Talent Point, ha citato i servizi di qualità della città e ha evocato la costruzione di un " ecosistema capace di trattenere energie e professionalità". Sono parole che stridono con l’operato dell’amministrazione comunale che, come testimoniato dalla recente mobilitazione del personale pubblico cittadino, non perde invece occasione per indebolire i servizi e non teme di prolungare condizioni di precarietà e instabilità lavorativa dei suoi dipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

