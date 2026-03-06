NBA gli Spurs strapazzano i Pistons nel big match di nottata I Nuggets piegano i Lakers

Nella notte NBA, gli Spurs hanno battuto i Pistons al Frost Bank Center di San Antonio. La squadra texana, seconda nella Western Conference, ha prevalso sui Pistons, leader nella Eastern Conference. Nello stesso turno, i Nuggets hanno sconfitto i Lakers. La partita tra Spurs e Pistons ha visto una vittoria netta per gli Spurs, mentre i Nuggets hanno ottenuto un successo contro i Lakers.

San Antonio (Stati Uniti), 6 marzo 2026 – Il match di cartello della nottata NBA appena andata in archivio era senza dubbio quello andato in scena al Frost Bank Center di San Antonio dove gli Spurs secondi ad Ovest hanno sfidato i Detroit Pistons primi della classe ad Est. La posta in palio è andata ai texani che si sono imposti per 121-106 e hanno inanellato il tredicesimo successo nelle ultime quattordici gare. Un sigillo che non è mai parso in discussione – dal momento che gli Spurs hanno comandato le operazioni sin da un primo quarto chiuso a +15 (38-23) – e che porta l'inconfondibile firma di un Victor Wembanyama devastante con i suoi 38 punti impreziositi da 16 rimbalzi e 5 stoppate date.