NBA | Dillon Brooks arrestato e rilasciato per guida in stato di ebbrezza

Dillon Brooks, giocatore NBA assente dal campo dal 21 febbraio per un infortunio alla mano, è stato arrestato nelle prime ore di venerdì a Scottsdale per guida in stato di ebbrezza. Dopo l'arresto, è stato rilasciato senza ulteriori misure restrittive. La notizia si è diffusa rapidamente, attirando l'attenzione sull'episodio che coinvolge il atleta.

Dillon Brooks, che dallo scorso 21 febbraio è fuori a causa di un infortunio alla mano, è stato arrestato e poi rilasciato nelle prime ore del venerdì americano a Scottsdale. L’accusa, per l’ala dei Phoenix Suns, è di guida in stato di ebbrezza. I fatti: Brooks sarebbe stato fermato a un controllo stradale intorno all’1:30 del giorno citato. Risultato nel detto stato di ebbrezza, il giocatore è stato condotto in carcere dagli agenti. Dopo la registrazione, è stato effettuato il rilascio. Questo, però, non significa che non sarà incriminato: la valutazione di questo aspetto, infatti, è di competenza dei procuratori. Il tutto mentre lo stesso Brooks non era ancora vicino al rientro, visto che dopo quello stop contro gli Orlando Magic gli sarebbero servite almeno altre 4-6 settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it

