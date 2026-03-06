navi bloccate nel golfo ripercussioni sui porti italiani a rischio le esportazioni

Nel Golfo, alcune navi sono rimaste bloccate, causando ripercussioni sui porti italiani e mettendo a rischio le esportazioni. La Spezia ha confermato che con oltre 60.000 viaggi e mezzo milione di operazioni annue, la Laghezza spa rappresenta una delle principali realtà doganali e logistiche del Paese, con cinque decenni di attività e 18 sedi operative distribuite in tutta Italia.

La Spezia, 6 marzo 2026 – Con oltre 60mila viaggi e mezzo milione di operazioni all’anno la Laghezza spa – 50 anni di storia e 18 sedi operative in tutta Italia – è una delle realtà doganali e logistiche più influenti del Paese. E Alessandro Laghezza, titolare e ceo, già presidente degli Spedizionieri spezzini e da tre mesi a capo di Confindustria La Spezia, è uno dei maggiori esperti di economia marittima di tutto il Nord Ovest. Lo stretto di Hormuz 'zona di guerra', mille navi bloccate Laghezza, quali potrebbero essere le conseguenze a breve termine della guerra in Medio Oriente? “Il punto focale è lo stretto di Hormuz, snodo cruciale per il transito di circa il 20-25% del petrolio mondiale e di una quota analoga di Gnl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

