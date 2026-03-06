Domenica 8 marzo alle ore 16 al Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia si terrà la presentazione del volume “Nato tra i castagni”. Il libro è dedicato a Luigi Massei, noto come il carbonaio nato alle Foci Gello. L’evento prevede un incontro pubblico per discutere del testo e approfondire la figura di Massei.

Domenica 8 marzo alle ore 16 importante appuntamento al Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia: un incontro per presentare il volume “Nato tra i castagni“, dedicato a Luigi Massei, il carbonaio nato alle Foci Gello. Lo presentano gli autori Rita Camilla Mandoli Dallan e Angelo Frati. Il libro, introdotto dal saluto del sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti, non è solo la biografia di Luigi il carbonaio, ma “un faro sulla necessità di tramandare un’arte che è patrimonio immateriale di Pescaglia e di tutta la Toscana”. Luigino, così come lo chiamavano affettuosamente, aveva compiuto 92 anni a settembre. La domenica dopo aver festeggiato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Nato tra i castagni", il volume dedicato a Luigino il carbonaio

