Nardò | donne memoria contadina e nuovi immaginari al Museo

A Nardò il Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni Popolari di Piazza Diaz ospiterà sabato 7 marzo alle 10:00 un evento dedicato alla Giornata Internazionale della Donna. L’incontro intitolato

La Giornata Internazionale della Donna a Nardò unisce memoria contadina e nuovi immaginari. L'incontro Cultura e Donna: Territori, Tradizioni, Immaginari si terrà sabato 7 marzo alle 10:00 nel Museo della Civiltà Contadina e delle Tradizioni Popolari di Piazza Diaz. Il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo Armonia guida l'evento insieme a Polis ONLUS, Piccolo Teatro Città di Nardò e Amici Museo Porta Falsa. L'obiettivo è esplorare il legame profondo tra la figura femminile e l'identità del territorio neretino. La mattinata prevede momenti di approfondimento e testimonianze dirette. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare alla riflessione collettiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Nardò la giornata internazionale della donna: tra memoria contadina e nuovi immaginariIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump NARDO (LE) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il...

Leggi anche: Hzero, tornano al museo del modellismo ferroviario di Firenze i laboratori con storie, creatività e mondi immaginari

Tutto quello che riguarda Nardò donne memoria contadina e nuovi....

A Nardò la giornata internazionale della donna: tra memoria contadina e nuovi immaginariNARDO (LE) – In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo Armonia di Nardò promuove un incontro di riflessione e celebrazione dal titolo: ... lecceprima.it

Sabato 7 marzo il Museo della Civiltà Contadina ospita l’evento Cultura e Donna, curato dal Centro Diurno ArmoniaNARDO' (Lecce) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo Armonia di Nardò promuove un ... corrieresalentino.it