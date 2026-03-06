Napoli-Torino Milinkovic-Savic torna titolare in porta e Olivera confermato in difesa

Stasera il Napoli affronta il Torino in campionato alle 20:45. Milinkovic-Savic sarà in porta, mentre Olivera è confermato in difesa. In rosa, tra i convocati, ci sono anche Anguissa e De Bruyne, ma Lobotka e McTominay non sono disponibili: quest’ultimo salta il quinto match di fila tra Serie A e Coppa Italia.

Sky riporta la probabile formazione degli azzurri di questa sera: Politano e Spinazzola sulle fasce, Gilmour sostituisce Lobotka. In panchina, De Bruyne e Anguissa. Cm Bergamo 22022026 - campionato di calcio Serie A Atalanta-Napoli foto Cristiano MazziImage Sport nella foto: Vanja Milinkovic Savic Il Napoli questa sera giocherà contro il Torino in campionato, alle 20:45. Antonio Conte ritrova tra i convocati Anguissa e De Bruyne, ma dovrà fare a meno di Lobotka e McTominay, il quale non è riuscito a recuperare e salta il quinto match consecutivo tra Serie A e Coppa Italia. Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Alisson Santos. Napoli - Torino, ultime valutazioni per ConteStasera al Maradona Milinkovic - Savic dovrebbe tornare tra i pali. Olivera preferito a Beukema in difesa. Centrocampo con Gilmour e Elmas