Lo Stadio Diego Armando Maradona si prepara ad accogliere l’anticipo della 28esima giornata di Serie A tra Napoli e Torino. Le scelte ufficiali di allenatore del Napoli prevedono un’inedita coppia a centrocampo. Le formazioni sono state annunciate e vedono alcune variazioni rispetto alle convocazioni precedenti. L’incontro è valido per la classifica del massimo campionato italiano di calcio.

Lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto a ospitare l’anticipo della 28esima giornata di Serie A tra Napoli e Torino. I partenopei vogliono vincere ancora per rendere più saldo il posizionamento in classifica, i granata puntano ad allontanarsi dalle zone basse e bissare il successo sulla Lazio. Ecco le scelte del tecnico Antonio Conte. Ancora diverse assenze per Antonio Conte, che dovrà far a meno ancora di diversi big che presto dovrebbero tornare. In difesa spazio ai soliti Juan Jesus e Buongiorno, mentre Olivera scalza Beukema. Sulle fasce Politano e Spinazzola, mentre in mezzo l’inedita coppia Elmas-Gilmour. In avanti Vergara e Alisson Santos a supporto di Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Torino, le scelte ufficiali di Conte: inedita coppia a centrocampo

Formazioni ufficiali Napoli Torino: le scelte di Conte e D’AversaFormazioni ufficiali Napoli Torino: le scelte di Antonio Conte e Roberto D’Aversa per il match che aprirà la 28^ giornata di Serie A 2025/26 Si apre...

Leggi anche: Napoli-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Allegri

Contenuti utili per approfondire Napoli Torino le scelte ufficiali di....

Temi più discussi: Napoli, è emergenza centrocampo contro il Torino: le scelte (obbligate) di Conte; Napoli-Torino, chi ci sarà e chi no: le possibili scelte di Conte; Napoli-Torino, tre cambi per Conte rispetto al Verona: le scelte – CdS; De Bruyne torna dopo quattro mesi: convocato per Napoli-Torino, ci sarà pure Anguissa.

Napoli-Torino, diretta Serie A: risultato in tempo reale, le formazioni di Conte e D’AversaNAPOLI - Al Diego Armando Maradona prende il via la 28ª giornata del campionato di Serie A con il Napoli campione d'Italia che ospita il Torino. Antonio Conte continua ad avere l'infermeria piena la s ... tuttosport.com

Probabili formazioni Napoli Torino, le possibili scelte di Conte e D’Aversa per il big match del Maradona. Tutti i dettagliProbabili formazioni Napoli Torino, le possibili scelte di Conte e D’Aversa per il big match del Maradona. Tutti i dettagli Il venerdì sera del Maradona (ore 20.45) si accende con una sfida cruciale p ... calcionews24.com

Tra i tanti doppi ex di Napoli e Torino spicca sicuramente anche Duvan Zapata: voi quanti altri calciatori che hanno giocato per entrambe le squadre ricordate - facebook.com facebook

: - @sscnapoli Stadio Diego Armando Maradona 20:45 #MondoToro #SFT #TorinoFC #Torino #Napoli x.com