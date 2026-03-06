Napoli-Torino la Curva B | Fuori gli spettatori dentro i sostenitori

Durante la partita tra Napoli e Torino, la Curva B ha richiesto che gli spettatori venissero allontanati e sostituiti dai tifosi. La squadra partenopea si trova fuori dalla Champions League e dalla coppa Italia, con un distacco considerevole dall’Inter, attuale leader della classifica. La tensione tra le due tifoserie si è manifestata attraverso questa richiesta durante il match.

Fuori dalla Champions League, dalla coppa Italia e a distanza magistrale dal primo posto occupato dall'Inter. Al netto degli infortuni, i tifosi del Napoli avrebbero quasi il diritto di lamentarsi. Ma questa non è la città dei piagnistei, anzi. È nel momento del bisogno che esce fuori il vero amore dei supporters azzurri. In tono un po' polemico verso uno stadio che di recente non è stato rumoroso come suo solito, il messaggio di dover sostenere la squadra arriva dagli ultras della Curva B. Paolo Berlusconi: «Maradona sogno proibito di mio fratello Silvio, ma difendeva gli stemmi dei club» In uno striscione esposto all'esterno... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

