Napoli-Torino la Curva B | Fuori gli spettatori dentro i sostenitori

Durante la partita tra Napoli e Torino, la Curva B ha richiesto che gli spettatori venissero allontanati e sostituiti dai tifosi. La squadra partenopea si trova fuori dalla Champions League e dalla coppa Italia, con un distacco considerevole dall’Inter, attuale leader della classifica. La tensione tra le due tifoserie si è manifestata attraverso questa richiesta durante il match.

Fuori dalla Champions League, dalla coppa Italia e a distanza magistrale dal primo posto occupato dall'Inter. Al netto degli infortuni, i tifosi del Napoli avrebbero quasi il diritto di lamentarsi. Ma questa non è la città dei piagnistei, anzi. È nel momento del bisogno che esce fuori il vero amore dei supporters azzurri. In tono un po' polemico verso uno stadio che di recente non è stato rumoroso come suo solito, il messaggio di dover sostenere la squadra arriva dagli ultras della Curva B. Paolo Berlusconi: «Maradona sogno proibito di mio fratello Silvio, ma difendeva gli stemmi dei club» In uno striscione esposto all'esterno... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Torino, la Curva B: «Fuori gli spettatori, dentro i sostenitori» Leggi anche: «Al Napoli sono mancate le energie anche perché giocano sempre gli stessi. Martedì dentro fuori in Champions» Napoli, la Curva B alza la voce: iniziativa contro il Torino!Il tema ‘Maradona’ è sempre presente in casa Napoli, specialmente in questa stagione. Altri aggiornamenti su Napoli Torino la Curva B Fuori gli.... Temi più discussi: CURVA B INVITA ALLA SCIARPATA AL MARADONA: ECCO L'INIZIATIVA PER NAPOLI-TORINO; Dato spettatori Napoli-Torino aggiornato: c'è una sorpresa; Napoli, la Curva B alza la voce: iniziativa contro il Torino!; Napoli-Torino, biglietti ancora disponibili: esauriti solo due settori. Napoli-Torino live dalle 20.45, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e D'AversaNonostante le difficoltà e le critiche, il Napoli ha comunque vinto tre partite nelle ultime cinque giocate, permettendo al club azzurro di rimanere ancorato al terzo posto, in piena ... ilmattino.it LIVE Napoli-Torino: formazioni e prepartita in direttaNapoli-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it #Napoli- #Torino, le formazioni ufficiali x.com Tra i tanti doppi ex di Napoli e Torino spicca sicuramente anche Duvan Zapata: voi quanti altri calciatori che hanno giocato per entrambe le squadre ricordate - facebook.com facebook