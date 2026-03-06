Napoli | primo arresto per fuga pericolosa 2860 euro sequestrati

Un uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri nel quartiere di Barra a Napoli dopo aver tentato di scappare ignorando un ordine di cattura. Durante il controllo, sono stati sequestrati 2860 euro. L’arresto rappresenta il primo episodio di fuga pericolosa registrato in città.

Un uomo di 33 anni è stato fermato dai carabinieri nel quartiere di Barra a Napoli dopo aver tentato la fuga ignorando l’ordine di arresto. L’episodio, avvenuto in via Mastellone, segna uno dei primi casi applicativi della nuova norma sulla fuga pericolosa. La vicenda si è svolta venerdì 6 marzo 2026, quando i militari del nucleo radiomobile hanno intimato l’alt al conducente, che invece ha scelto di accelerare il mezzo per allontanarsi. La corsa disperata è durata solo poche centinaia di metri prima che i carabinieri motociclisti raggiungessero e bloccassero il veicolo. L’arresto è stato convalidato dalle autorità competenti, confermando la validità dell’intervento basato sul nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge del 24 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: A Napoli uno dei primi arresti in Italia per “fuga pericolosa”: come è avvenuto

Leggi anche: ‘Fuga pericolosa’, a Napoli 33enne non si ferma all’alt e finisce in manette

Altri aggiornamenti su Napoli primo arresto per fuga....

Discussioni sull' argomento Cresta su fondi Ue per la scuola, chiesto l'arresto di docenti e ricercatori; Narcotraffico, sette arresti: Affari in Costa Azzurra; Napoli, sorpresa a spacciare cocaina e crack: arrestata 23enne vicino Porta Capuana; Scandalo tangenti sui fondi Pnrr: chiesti 16 arresti tra docenti e manager.

Napoli, prima arresto per «fuga pericolosa»: è un 33enne di BarraNon si ferma al controllo in via Mastellone e tenta di sottrarsi ai militari: bloccato dopo l’inseguimento. Per lui scatta l’arresto per fuga pericolosa, ... cronachedellacampania.it

Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku potrebbero dire addio al Napoli, ma alla fine di questo campionato soltanto uno dei due potrebbe dire addio alla società azzurra. I vertici dirigenziali stanno valutando nei dettagli le situazioni di entrambi, ma ci sarebbe u - facebook.com facebook

Serie A, date e orari della 31^ giornata: Napoli-Milan lunedì 6 aprile alle 20.45 x.com