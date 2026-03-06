Napoli-McTominay svolta improvvisa sul futuro | può accadere nei prossimi giorni

Nella vigilia della partita tra Napoli e Torino, si fa sempre più insistente la possibilità di un cambiamento nel futuro di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese, che durante gli allenamenti ha mostrato ancora problemi all’infiammazione al gluteo, non sarà presente in campo questa sera. La decisione sulla sua eventuale partenza potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Manca sempre meno alla gara di questa sera contro il Torino. Partita alla quale mancherà ancora una volta Scott McTominay, alle prese con l'infiammazione al gluteo. Il centrocampista scozzese, in scadenza nel 2028, è pronto per discutere il rinnovo con gli azzurri: agenti attesi a breve in città. Napoli, McTominay pronto a rinnovare: i dettagli. Scott McTominay è fuori dalla partita contro il Genova di inizio febbraio, il dolore continua a non dargli tregua in allenamento. Inutile forzare con un rush finale di campionato davanti e, ovviamente, un Mondiale storico da disputare con la sua Scozia. Il fuoriclasse ex Manchester United ha il contratto in scadenza nel 2028, ma la dirigenza azzurra vuole blindarlo per evitare qualsiasi tipo di tentazione estera.