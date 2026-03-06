Napoli McTominay preoccupa più del previsto | altro che rientro ecco i tempi di recupero

Scott McTominay non sarà disponibile per la partita di stasera contro il Torino a causa di un’infiammazione persistente al gluteo. Il centrocampista del Napoli, che da inizio febbraio si trova infortunato, non ha ancora completato il percorso di recupero. L’allenatore Antonio Conte dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave, anche per questa sfida.

Scott McTominay non ce la farà nemmeno per la delicata sfida casalinga di stasera contro il Torino: l’infiammazione al gluteo che lo tormenta da inizio febbraio non è passata e Antonio Conte deve fare ancora a meno di uno dei suoi uomini chiave. Ma la vera paura, ora, è per il match di domenica contro il Lecce: lo scozzese rischia di non rientrare in tempo per la trasferta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, McTominay continua ad accusare il problema al gluteo, nato durante la trasferta di Genova a inizio febbraio. Lo staff medico azzurro è prudente, anche perché con il Mondiale che si avvicina correre rischi sarebbe un peccato in primis per lo scozzese. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

